Tutti pazzi per Francesco Forte.

Sono almeno quattro i club di Serie B che nell'attuale finestra di mercato starebbero cercando di convincere il Benevento a cedere l'attaccante 29enne.



Secondo il Corriere dello Sport sull'ex punta del Venezia, autore in questo campionato di 3 reti in 18 apparizioni, ci sarebbe l'interesse di Pisa, Modena, Palermo e Reggina.