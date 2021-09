Enrico Brignola, attaccante del Benevento, parla dopo il pareggio contro il Lecce a OttoChannel.it: “Ho sentito l’ovazione dei tifosi e non vi nascondo che ho avuto i brividi. Sono contento per questo, ma voglio dimostrare tanto. E' stata una partita dura, come lo saranno tutte nel corso del campionato. Abbiamo avuto delle difficoltà sul piano del gioco, ma le troveremo in ogni partita. Siamo contenti del pareggio, anche se non contentissimi della prestazione. Possiamo fare di più. Siamo consapevoli della nostra forza e solo attraverso il sacrificio potremo toglierci delle soddisfazioni. Il mio ruolo? Mi piace molto giocare sotto la punta o a sinistra. Per me è indifferente, con la fiducia del mister posso giocare anche in porta. Con Caserta mi sto trovando molto bene. E' un gioco che mi piace tanto, solo lavorando potrò capire ancora di più. Noto qualcosa in comune con De Zerbi, come la metodologia di allenamento ed essere leali. Mi piace tantissimo lavorare con la palla e questo non mi può fare altro che piacere. Fisicamente sto bene, mi alleno tanto e spingo sull’acceleratore per farmi trovare pronto il prima possibile".