Oreste Vigorito, presidente del Benevento ormai prossimo alla promozione in Serie A, parla del mercato dei giallorossi. Nel corso di Ottogol, su OttoChannel Tv, Vigorito parla anche di Massimo Coda: ”Coda è in scadenza. Aspettiamo nuove normative federali, può darsi che proporremo una proroga ma è tutto da costruire. Al momento non sappiamo nulla. Maggio se la sente di continuare, non credo ci saranno problemi".