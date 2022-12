Potrebbe essere già giunto ai titoli di coda il matrimonio tra il Benevento e Nwanko Simy.



L'attaccante nigeriano, arrivato in estate in prestito dalla Salernitana, in giallorosso sta facendo una fatica estrema ad ambientarsi, come testimoniano gli zero gol realizzati nei nove spezzoni di gara avuti fin qui a sua disposizione.



Per rilanciarsi il 30enne di Lagos sarebbe disposto addirittura a scendere di categoria, tornando a vestire la maglia di quel Crotone con cui ha messo a segno ben 66 reti in 150 gare in passato, trascinando i calabresi fino in Serie A.



Della possibile trattativa tra sanniti e ionici ne scrive stamane il Corriere dello Sport.