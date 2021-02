Benevento-Roma 0-0



Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj (77' Tello), Schiattarella, Viola (59' Caldirola); Ionita, Caprari (67' Insigne); Lapadula (77' Moncini). All. Inzaghi



Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio (71' Juan Jesus), Mancini, Spinazzola; Karsdorp (72' Pedro), Villar, Veretout (58' Dzeko), Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan (81' El Shaarawy); Borja Mayoral. All. Fonseca



Arbitro: Pairetto di Nichelino



Espulsi: 58' Glik per doppia ammonizione, 94' Inzaghi (B)



Ammoniti: 14' Schiattarella (B), 19' Fazio (R), 46' Glik (B), 85' Montipò (B)