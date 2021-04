chiude la 30esima giornata di Serie A in questo monday night. A partire dalle 20.45 al Ciro Vigorito in palio 3 punti importantissimi soprattutto per i padroni di casa allenati dache, con la sconfitta del Cagliari a San Siro contro l'Inter, in caso di vittoria si porterebbero a +11 sulla zona retrocessione. Il Sassuolo di, invece, è scivolato fuori dalla zona piazzamenti europei da tempo, ma vuole completare il percorso di crescita dei suoi giovani cercando di riscattare un ruolino che vede i neroverdi con solo una vittoria nelle ultime 5 gare all'attivo.Benevento (4-3-1-2): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Improta, Schiattarella, Hetemaj; Ionita; Sau, Gaich.Sassuolo: (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Maxime Lopez, Boga; Raspadori.