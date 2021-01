È stato uno degli artefici della vittoria per 2-1 del Benevento alla Sardegna Arena. Queste le dichiarazioni di Marco Sau a Sky Sport nel postpartita: "Venire a Cagliari è segnare contro la mia ex squadra? Emozione forte, era la prima volta che venivo qui a giocare contro. Anche se senza pubblico è un po' diverso... Dispiace per aver fatto gol contro il Cagliari, ma è stato importante per la mia squadra, abbiamo ottenuto una gran vittoria. La classifica a quota 21 punti? Siamo una neopromossa e guardiamo partita per partita: stiamo facendo bene e siamo ben consapevoli della nostra forza. Stiamo concentrati e puntiamo più in alto possibile".

LE SENSAZIONI - "Sicuramente contrastanti. Però adesso gioco per il Benevento e devo cercare di segnare per loro. Sicuramente a Cagliari mi legano bellissimi ricordi e mi dispiace per la loro situazione attuale. Penso di aver fatto bene a cambiare squadra: il calcio è così, dopo tanti anni non è sempre facile. Sono state belle pagine che mi rimarranno sempre nel cuore. Va bene così".

IL SEGRETO DEL BENEVENTO - "Affrontiamo tutte le partite senza alcun timore, sfruttando la nostra forza e le nostre caratteristiche".