Il Benevento è sempre più scatenato sul mercato dopo aver preso Remy. André Schurrle (29 anni), esterno offensivo campione del mondo con la Germania nel 2014, è l’ultimo ad essere finito nel mirino. Il giocatore ieri ha rescisso il suo contratto con il Borussia Dortmund (sarebbe scaduto nel 2021) e un suo probabile arrivo in Italia, alla corte del presidente Vigorito, adesso è davvero possibile. Resta nel mirino pure Gervinho (33 anni) del Parma. Ieri il ds Faggiano è parso piuttosto infastidito: "Mi sembra fuori luogo che se ne parli ora - ha detto -, il mercato scatta a settembre". Parole, queste, che lasciano intendere come l’ivoriano sia effettivamente interessato al triennale che i sanniti sono pronti a mettere sul piatto. Sempre secondo il Corriere dello Sport, resta alto anche il pressing col Monaco per avere in tempi brevi il via libera per Kamil Glik (32 anni), mentre in mezzo al campo piace Artur Ionita (29 anni) del Cagliari. Senza dimenticare il centravanti Graziano Pellé, di rientro in Italia dalla Cina.