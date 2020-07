Il Benevento di Filippo Inzaghi, neopromosso in Serie A, ha messo nel mirino Eder, attaccante ex Samp e Inter e ora al Jiangsu Suning. Come scrive Tuttosport, le Streghe sono pronte a sfidare Fiorentina e Bologna, con il centravanti che è pronto a rinunciare a gran parte del suo ricco ingaggio (circa 4,5 milioni netti a stagione) per tornare in Italia.