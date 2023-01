Il Benevento continua a lavorare per il ritorno di Massimo Coda, centravanti protagonista della vittoria della Serie B nel 2019/20. Il Genoa, dal canto suo, non lascerà partire l'attaccante per meno di 1,5 milioni di euro, ovvero quanto investito la scorsa estate per il suo cartellino. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.