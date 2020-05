Fernando Llorente nel mirino del Benevento, il tecnico Filippo Inzaghi, intervenuto a 'OttoGol' su OttoChannel, commenta: "Ha già detto tutto il direttore. Conosciamo bene le sue qualità, ma in questo momento mi piace pensare ai miei attaccanti: mi sono mancati molto e l'ho scritto loro su Whatsapp".



GASTALDELLO - "I giocatori hanno voglia di tornare in campo. Mi sorprende ciò che ha detto Gastaldello (il difensore si è detto contrario alla ripresa delle competizioni, ndr). Visto che tutte le aziende sono ripartite, non capisco perché il calcio non debba fare lo stesso. Personalmente ho dovuto tenere a freno i miei ragazzi perché volevano allenarsi. Ho sentito mio fratello Simone e anche altri colleghi che fanno lo stesso discorso. Al di là del primo posto abbiamo sempre detto che volevamo tornare a giocare perché penso che la nazione abbia bisogno di vederci. Altri hanno fatto strani giochi legati alla classifica. Il calcio è uno sport di contatto, ma se in campo sono tutti negativi non penso che si possano contagiare".