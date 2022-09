Il primo giorno di settembre non ha portato in dote a Fabio Caserta soltanto le note liete del calciomercato.



Accontentato dalla dirigenza che in un colpo solo gli ha regalato ben tre nuovi innesti (Schiattarella, Leverbe e Simy), nelle stesse ore il tecnico del Benevento ha ricevuto anche una notizia di cui avrebbe fatto volentieri a meno.



Secondo quanto riferisce Il Sannio Quotidiano, per almeno un mese Caserta dovrà fare a meno di uno dei suoi pretoriani. Mattia Viviani è rimasto infatti vittima di uno stiramento e dovrà restare a riposo per diverse settimane.