Benevento-Triestina: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il pareggio strappato in terra giuliana consente al, nel ritorno dell'incrocio con lavalido per il primo turno della fase nazionale dei, di giocare con due risultati su tre a disposizione. Le Streghe, infatti, in virtù dell'1-1 dell'andata e del fatto di essere teste di serie potranno chiudere i 90' del 'Vigorito' sul pari e festeggiare ugualmente la qualificazione al secondo turno della fase nazionale (non sono previsti i supplementari). La Triestina, di contro, per passare dovrà obbligatoriamente espugnare Benevento.

Benevento-Triestina sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 255) e trasmessa in diretta streaming su NOW e su Sky Go.