Benevento-Turris, De Felice segna da centrocampo ma l'arbitro non vede il gol VIDEO

¿Hacer un gol desde mitad de cancha y que no se convalide porque el árbitro no lo vio? Sí, estuvo muy cerca de pasarle a Francesco De Felice, de Turris, vs. Benevento en la Serie C

Durante la sfida del girone C difra(gara vinta 3-2 dai padroni di casa), la squadra ospite al minuto numero '73 ha segnato un gol da oltre 40 metri con De Felice. Il pallone è nettamente entrato in porta, ma ha colpito il sostegno posto alla base dei pali della rimbalzando fuori. Inizialmente arbitro e assistente non hanno assegnato la rete, tra le proteste dei giocatori della Turris. Poi l'intervento del quarto uomo (non c'è il Var) ha convinto il direttore di gara ad assegnare la rete dopo qualche minuto.