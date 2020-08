Aumenta il numero dei calciatori di Serie A positivi al Coronavirus. Sono tre i giocatori del Benevento in ritiro a Seefeld contagiati dal Covid 19. Lo ha reso noto la società giallorossa in un suo comunicato, nel quale non rivela l'identità dei tre giocatori. Ecco il comunicato integrale: "Il Benevento Calcio comunica che, nel ritiro di Seefeld in Austria, la squadra ha ripreso la preparazione a gruppo, nel pieno rispetto delle norme Covid-19, e che si è aggregato alla comitiva il difensore Daam Foulon. In merito alla situazione sanitaria la società comunica che, alla luce del quarto ciclo di tamponi, risultano positivi altri due atleti, regolarmente in quarantena fiduciaria".