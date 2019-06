Pippo Inzaghi riparte da Benevento, ora è ufficiale. L'ex allenatore di Milan e Venezia ha potuto accorsarsi con il club giallorosso dopo aver firmato la risoluzione con il Bologna. Contratto per una stagione con opzione per quella successiva, Inzaghi prende il posto di Cristian Bucchi che l'anno scorso ha sfiorato la promozione in Serie A perdendo la semifinale playoff contro il Cittadella.