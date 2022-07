Un quindicenne tra i grandi, l'estate da sogno di(foto Taddeo). Portiere del Benevento classe 2007, il ragazzo è stato convocato da Fabio Caserta per il ritiro pre campionato con la prima squadra. Un occhio al futuro e uno al presente, in poco tempo è già diventato la mascotte di tutto il gruppo. "The new Donnarumma" lo ha ribattezzato Paleari commentando un suo posto su Instagram. Pressioni? Zero. Nunziante sorride e para. Testa sulle spalle, piedi per terra e proprio il portiere del Psg come modello da seguire. Un punto di riferimento, stessi movimenti e stesse ambizioni. In campo è Ale, a casa lo chiamano Gigio. Segni del destino.