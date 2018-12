Benevento-Verona 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatore: 50' Matos



Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Billong, Costa; Improta, Tello, Bandinelli, Buonaiuto (78' Ricci), Di Chiara (30' Gyamfi); Asencio (56' Letizia), Coda. All.: Bucchi.



Verona (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Dawidowicz, Marrone, Balkovec; Zaccagni, Danzi (79' Laribi), Gustafson; Matos (78' Ragusa), Di Carmine, Lee (86' Empereur). All. Grosso.



Arbitro: Piccinini di Forlì



Espulsi: 49' Costa (B), 85' Balkovec (V) per doppia ammonizione



Ammoniti: 26' Volta (B), 44' Matos (V), 50' Montipò (B), 61' Crescenzi (V), 72' Danzi (V)



Note: al 55' Coda (B) ha fallito un calcio di rigore