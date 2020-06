Oreste Vigorito, presidente del Benevento ormai prossimo alla promozione in Serie A, parla del prossimo mercato dei giallorossi.



Nel corso di Ottogol, su OttoChannel Tv, Vigorito affronta diversi temi, a partire da quello che riguarda Daniel Sturridge, attaccante inglese classe 1989 attualmente svincolato: “Foggia lavora per tutto l’anno. Solo quando è veramente convinto che la trattativa possa andare in porto, allora subito dopo parla con me. Sturridge sarebbe un onore per qualsiasi squadra italiana, quindi non posso dire che non sono d’accordo. Non mi meraviglierei se avesse aperto un colloquio per capire le intenzioni di Sturridge".