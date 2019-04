Nicolas Viola, centrocampista del Benevento, parla della corsa alla Serie A ai microfoni di Ottochannel: "Questo è un campionato molto duro e imprevedibile, una squadra che vuole vincere deve essere equilibrata nella testa. Conosco molto bene la serie B, è un torneo particolare. Se stiamo a pochi punti dal secondo posto vuol dire che anche le altre sono incappate in passi falsi. Personalmente non vivo di rimpianti: siamo ancora in tempo per fare bene. Dipende tutto da no".