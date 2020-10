Altro giro, altra big, altra amarezza. Con la Roma finisce come con l'Inter, ossia con cinque gol incassati e quella sensazione di aver potuto fare di più e meglio. Sia chiaro,, quelli che una squadra come il Benevento non potrebbe permettersi.Considerato il buon piglio e la determinazione con cui la truppa di Inzaghi ha approcciato al match, valutato il fatto che la Strega è riuscita a portarsi in vantaggio e a tenere poi il risultato sul filo dell'equilibrio fino a venti minuti dal triplice fischio,che Caldirola e compagni avrebbero meritato e che sentivano già in tasca.Invece no, di gestire il risultato – o comunque di provare a farlo – il Benevento non ha voluto saperne e la scelta alla fine non ha pagato. Anzi, di fatto ha favorito la Roma che in campo aperto, grazie alla velocità e alla qualità dei suoi uomini d'attacco, ha trovato il modo di completare la rimonta e di portare a casa una partita che si era fatta terribilmente complicata per la banda di Fonseca.: niente barricate e nessuna rinuncia aprioristica al gioco per essere pronti a ribattere colpo su colpo. Lì la differenza l'hanno fatta la maggior qualità dei rivali e soprattutto la difesa giallorossa che ancora non riesce a trovare i suoi equilibri.È su questo che dovrà lavorare Super Pippo, perché, nonostante l'innesto di un calciatore di spessore come Kamil Glik. È evidente che non è questione di singoli, ma di un'impostazione tattica che non permette a tutti di esprimersi al meglio delle proprie potenzialità. Urgono correttivi.