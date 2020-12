Fare tesoro dei propri errori. È ciò che ha fatto il Benevento e in particolare Pippo Inzaghi, al qualee. Nel momento di maggior difficoltà, il tecnico giallorosso ha capito che servivano correttivi urgenti per ritrovare la rotta giusta, per giocarsi al massimo le possibilità di rimanere in Serie A. Si è reso conto, insomma, che quell'atteggiamento spregiudicato magari poteva essere utile per togliersi di dosso alcune fastidiose etichette, non certamente alla sua squadra per esprimersi al meglio delle proprie potenzialità.Non è un caso che il Benevento abbia ritrovato le coordinate abituali nel momento in cui Inzaghi ha deciso di sconfessare le scelte di inizio stagione, tornando a sposare l'arma dell'equilibrio e della prudenza. I benefici sono stati immediati: la Strega, infatti, è riuscita a vincere a Firenze, a pareggiare con la Juventus e a fare altrettanto contro il Parma, aumentando per il momento a cinque le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Ma al di là degli effetti che certi cambiamenti hanno avuto sulla classifica, le ultime prestazioni hanno confermato ciò che molti pensavano e cioè che. Ed è su questa strada che bisognerà proseguire, anche nel caso in cui dovesse venire a mancare il conforto dei risultati, al contrario di quanto sta accadendo nelle ultime settimane.