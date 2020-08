Il sigillo della matematica sulla promozione il Benevento l'ha messo lo scorso 29 giugno, ma il club giallorosso aveva praticamente la certezza di tornare sul palcoscenico della Serie A sin dalla fine di febbraio. È con questa convinzione che la società sannita ha iniziato a programmare la stagione successiva e il direttore sportivo Pasquale Foggia a muoversi sul mercato.che, per esperienza, energia e vocazione guerriera, rappresenta un'addizione di peso per la difesa di Inzaghi.Il centrale polacco sarà l'unico volto nuovo della squadra che lunedì partirà per il ritiro in Austria. Per ora, infatti, non sono previsti ulteriori innesti, visto che in questo momento il Benevento non sembra in grado di dare nuove accelerate in entrata.. Cerca rinforzi di spessore, capaci di far fare il salto di qualità alla rosa; obiettivi non semplici da raggiungere, ma pur di riuscirci il ds Foggia ha deciso di correre il rischio di sprecare il vantaggio di tempo accumulato rispetto alla concorrenza.Scelta che potrebbe essere sacrificante nella parte iniziale della stagione e con non poche controindicazioni alla viglia della partenza per il ritiro precampionato, ma che potrebbe dare benefici enormi in futuro., assecondando pure la legittima ambizione di trovare una collocazione più idonea alle proprie aspirazioni. Anche questo è un modo per muovere le pedine e arrivare a dama. Se dovesse riuscire a farlo anche solo per uno dei rinforzi inseguiti in queste settimane, per la Strega si tratterebbe del colpo dell'estate che cambierebbe l'anima della squadra.