L'ultima recita del Benevento sul palcoscenico della Serie A potrebbe trasformarsi nel passo d'addio di molti protagonisti, nel bene e nel male, di questa stagione. La truppa giallorossa avrebbe voluto chiudere nel migliore dei modi anche per questo motivo, ma non è riuscita a farlo: gli stimoli sono durati giusto un tempo, poi nella ripresa il Chievo ha trovato il gol e da quel momento in poi di fatto è calato il sipario sulla partita.



E di conseguenza su un campionato che si porta via anche il record negativo di sconfitte maturate in una stagione: col ko del 'Bentegodi' sono diventate 29 le partite perse, un dato che rappresenta un poco invidiabile primato in un campionato a 20 squadre. Si chiude così quest'avventura in Serie A, con l'ennesima sconfitta e con i saluti di molti. Sì, perché De Zerbi non sarà l'unico a cambiare aria: è assai probabile, infatti, che quella di ieri sia stata l'ultima partita in giallorosso per tanti protagonisti di questa annata.



Tosca, Cataldi, Djuricic, Lazaar, Venuti, Lombardi e D'Alessandro sono certi di andar via, Sagna è in scadenza di contratto (ma ha ricevuto una proposta di rinnovo), in bilico la posizione di Sandro, Diabaté e Guilherme, mentre Brignola è corteggiatissimo e potrebbe restare in Serie A (sulle sue tracce Atalanta e Fiorentina). Insomma, alla fine il Benevento rischia di dover ripartire da zero in vista della prossima stagione.