Il Benevento non è più in soggezione quando si trova al cospetto delle big. Il primo segnale della metamorfosi giallorossa è arrivato già a ottobre nel derby contro il Napoli, nonostante il ko subito in rimonta. Poi a pennellare d'ottimismo la realtà sono stati i due prestigiosi pareggi conquistati contro la Juventus lo scorso 28 novembre e contro la Lazio ieri sera, sfide intervallate da una delle sconfitte più immeritate di questo campionato, quella contro il Sassuolo, squadra che ha tutta la voglia e l'ambizione di sedersi al tavolo delle grandi.della stagione in corso. Sia contro l'Inter che contro la Roma, infatti, il Benevento ha portato a casa solo amarezze, sicuramente da mettere in preventivo vista la forza delle due avversarie, ma comunque deludenti per come sono state interpretate entrambe le gare, sia sotto il profilo dell'approccio che dal punto di vista tattico. Cinque sberle che hanno dato poco spazio agli alibi.Perché si può perdere, ma non nel modo in cui l'hanno fatto i giallorossi. Praticamente senza giocare contro i nerazzurri (“per noi sarà come un'amichevole”, disse Inzaghi alla vigilia), con eccessiva spregiudicatezza invece contro la squadra di Fonseca. Ora, però, le cose sono cambiate e il tutto è riscontrabile indipendentemente dai risultati finali dei vari confronti degli ultimi tempi.Il faccia a faccia di ieri sera ha certificato la capacità della Strega di rimanere sempre in partita, anche quando magari le cose non sembrano mettersi nel migliore dei modi. Schiattarella e compagni hanno saputo porre rimedio, andando con veemenza alla ricerca di quel gol che aggiustasse il risultato: una reazione tutt'altro che scontata, specialmente quando affronti formazioni di ben altra caratura tecnica. Invece, questo Benevento ci sta prendendo gusto e ora mette nel mirino il primo successo contro una grande della Serie A. Il Milan, prossima big di scena al 'Vigorito', è avvisato.