Se non è un punto di svolta, ci si avvicina parecchio. L'allungo piazzato dal Benevento è di quelli significativi, visto che, occupato proprio dai rossoblù (in coabitazione con il Torino). Una situazione simile dopo appena tredici giornate di campionato nessuno avrebbe potuto immaginarla, a maggior ragione se si considera che la Strega in questo momento fa leggere la propria targa a formazioni come Fiorentina, Torino, Cagliari, Bologna, Parma e lo stesso Genoa.Squadra quest'ultima che ha provato in tutti i modi a rendere complicata la missione dei giallorossi, finendo però per arrendersi a una squadra che ha dimostrato di essere più forte dell'avversario di giornata, delle assenze e delle sviste arbitrali. Sì, perché. Un rigore solare che hanno visto tutti gli spettatori privilegiati del 'Vigorito'. Tutti tranne due persone: l'arbitro Giua e il var Nasca. Decisione incomprensibile quella del fischietto sardo, ma lo è altrettanto anche quella del direttore di gara di Bari che non ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione del proprio collega.Nemmeno davanti a un episodio del genere, il Benevento ha smarrito la calma e la convinzione nei propri mezzi. Tanto è vero che, nel secondo tempo, è rientrato in campo con ancora maggior voglia, riuscendo a sbloccare la contesa, a tenere a freno la timida reazione del Genoa e a trovare poi il raddoppio nel finale che ha fatto scattare i titoli di coda sulla partita.che ora può addirittura iniziare a fare l'occhiolino alla parte sinistra della classifica.