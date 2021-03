Continua la lenta ma inesorabile discesa verso gli inferi del Benevento. Per ora ancora fuori dalla zona retrocessione, ma la crisi d'identità e di risultati in cui è piombata la formazione giallorossa ha incupito parecchio la classifica, a tal punto da far avvicinare troppo i sanniti al fuoco della retrocessione diretta., secondo peggior attacco del campionato e seconda peggiore difesa, oltre a un rendimento nel girone di ritorno che vede la Strega a un passo dall'ultimo posto, avendo fatto meglio solo del Crotone e del Parma in termini di punti conquistati dal giro di boa in poi. È il segno evidente che, dopo aver chiuso l'andata con 22 punti,. Tanto è vero che, a guardare la prestazione di ieri e quelle offerte nella prima parte della stagione, viene da chiedersi se in campo sia andata la stessa squadra. La trasformazione è netta e bisogna interrogarsi sul perché.Facendo una premessa: i limiti di questa rosa sono noti, sul fatto che durante il mercato invernale sarebbe servito qualche innesto in più siamo tutti d'accordo, però davanti a un crollo del genere,. Il vero problema è che questa squadra, da un po' di tempo a questa parte, si è fatta soffocare da paure e amarezze varie che hanno smosso certezze che sembravano intoccabili. Il Benevento ha finito per avvitarsi pericolosamente sul suo disagio e ora fa fatica a scuotersi, anche dopo aver subito imbarcate come quella col Verona della settimana scorsa o quella di ieri con la Fiorentina.che a un certo punto della stagione, dopo una prima parte di campionato passato a distanza di sicurezza dalla zona calda e dopo aver giurato che quest'anno tutti si sarebbero dimenticati del vecchio Benevento della prima disastrosa avventura in Serie A, forse perché deluso dal mancato arrivo di rinforzi, si è messo a dire che la salvezza sarebbe stata un miracolo e che il possibile ritorno in corsa di formazioni dal blasone di Cagliari, Parma e Torino lo preoccupava parecchio.Messaggio pienamente recepito dalla squadra che, guarda caso, ha iniziato a fare i conti con una variabile mai vista prima: l'ansia.scavando dentro insicurezze sconosciute e facendo perdere a tutti quella spensieratezza e quell'entusiasmo che aveva contraddistinto il girone d'andata e che aveva permesso al Benevento di spingersi ben oltre i propri limiti. In tal senso, c'è una frase di Pasquale Foggia che merita attenzione: “E' evidente che ci sono delle difficoltà. In parte le porta la Serie A, in parte ce le creiamo noi mentalmente”. È la conferma che la tattica dice tanto, ma non tutto. Nel senso che oltre le scelte strategiche e degli interpreti, a frenare la Strega c'è una zavorra mentale di cui deve necessariamente liberarsi, sperando ovviamente che non sia troppo tardi per farlo perché la paura è un elemento complicato con cui convivere e altrettanto difficile da estirpare