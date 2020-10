Altra big, altra sconfitta, ma stavolta il Benevento ha davvero poco da rimproverarsi. Il derby con il Napoli finisce nella maniera da tutti pronosticata, ma con un risultato in bilico fino alla fine e non con un passivo ampio, al contrario invece di quanto accaduto nelle precedenti sfide contro Inter e Roma. Proprio le due scoppole subite con nerazzurri e giallorossi evidentemente sono state da insegnamento per Inzaghi che deve essersi reso conto che qualche correttivo serviva per evitare le imbarcate. Nonostante abbia frettolosamente archiviato alla voce 'chiacchiere' le critiche che gli erano state mosse – anche da queste pagine – per l'atteggiamento eccessivamente spregiudicato della sua squadra al cospetto delle grandi del campionato,Scelte richiamate al buon senso, impostazione tattica coerente con le richieste del contesto: perché giocare contro Napoli, Roma o Inter è diverso rispetto a farlo contro squadre come Bologna e Sampdoria, tanto per citare le avversarie che il Benevento è riuscito a battere finora.. Ed è ciò che ha fatto nel derby, arrivando a tanto così da un pareggio che sarebbe stato prestigioso, oltreché risultato meritato per quanto si è visto sul campo.Alla fine, è arrivata un'altra sconfitta ma questa partita probabilmente ha fatto capire a tutti che la strada per provare a far risultato anche contro le grandi c'è ed è quella che Inzaghi ha deciso di iniziare a percorrere proprio nel derby di ieri pomeriggio., per togliere spazio e tempo per le giocate agli avversari. Affrontarli a campo aperto, significherebbe aver perso in partenza.