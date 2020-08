Un'impresa assai più complicata rispetto a quella realizzata un paio di mesi fa. È ciò che serve al Benevento per riuscire a conservare la Serie A, categoria in cui la vita per le neopromosse è particolarmente dura. I numeri parlano chiaro e dicono che, nella maggior parte dei casi, chi centra la promozione in massima serie, torna da dove è venuto nel giro di una stagione. Gli ultimi nove campionati ne sono la prova lampante:. Ma la forbice si allarga ulteriormente se si tiene in considerazione ciò che è accaduto negli ultimi cinque anni: dal 2016 a oggi, infatti, a retrocedere è stato il 60% delle formazioni promosse dalla B.Segno evidente della differenza tra le due categorie, che dal punto di vista tecnico ed economico è netta e difficile da ridurre. Il Benevento ne sa qualcosa, vista la traumatica esperienza di due stagioni fa, condita da 14 sconfitte consecutive e da una serie infinita di record negativi. Maora la truppa giallorossa si affaccia al palcoscenico più prestigioso con ben altre ambizioni e soprattutto con strategie completamente diverse rispetto al passato. Cioè. Gli innesti di Glik e Ionita vanno proprio in questa direzione e segnano la differenza con quanto fatto nell'estate 2017. Allora, i primi colpi per la Serie A furono Massimo Coda, attaccante capace di realizzare in carriera appena sei reti in massima serie, e Andrea Costa, che di esperienza ne aveva in abbondanza, ma che era anche reduce da due retrocessioni. Oggi, invece, il Benevento si è assicurato il vice-capitano della Polonia e un centrocampista col vizio del gol, perno di un Cagliari che negli ultimi anni non ha mai avuto difficoltà a salvarsi.. È questa la strada tracciata da Pasquale Foggia per provare a garantire alla Strega la permanenza nell'Olimpo del calcio. Una linea sposata in pieno dalla società che ha dato carta bianca al suo direttore sportivo. Una scelta condivisibile, a maggior ragione per una squadra che punta a consolidarsi e stabilizzarsi in una categoria praticamente sconosciuta. Certo, in un campionato lungo e difficile a influire sui risultati ci sono tante variabili, a partire dagli infortuni, ma i primi passi mossi dal Benevento vanno sicuramente nella direzione giusta.