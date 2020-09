E' tempo di prove generali in casa Benevento. Questo pomeriggio, a sette giorni dal debutto, l'undici giallorosso sarà impegnato in un esame severo contro la Lazio, antipasto del derby dei fratelli Inzaghi che andrà in scena in campionato., dopo i riscontri non troppo convincenti della scorsa settimana. Rispetto alla gara con la Reggina, il tecnico giallorosso potrà fare affidamento su tre pedine in più: l'ultimo arrivato Dabo, quello che nella testa di Inzaghi sarà l'attaccante titolare, vale a dire Lapadula, e capitan Maggio che ha ripreso ad allenarsi regolarmente. Non solo, perché ci saranno anche Glik, Ionita e Caprari che, contrariamente a quanto accaduto sette giorni fa, saranno in grado di giocare anche più di un tempo. E' per questo che Inzaghi pretende che i suoi alzino i giri del motore, pur avendo di fronte un avversario di tutt'altro spessore rispetto alla Reggina.Le prove generali in vista del debutto saranno fondamentali anche per capire come e dove muoversi sul mercato.. Prima dovrà piazzare gli esuberi (Iemmello e Tuia potrebbero salutare a breve), ma poi dovrà vedere su quali profili orientarsi per regalare a Inzaghi quei rinforzi che si aspetta.In difesa serve un laterale mancino - e sono due anni di ricerca infruttuosa -, mentre a centrocampo a mancare è soprattutto la qualità. E in attacco? Qui il discorso è diverso perché gli innesti potrebbero essere almeno due. Priorità all'esterno offensivo, ma occhio pure a un'altra punta centrale che, se dovesse arrivare, aprirebbe la strada a una cessione di Moncini.