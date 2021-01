. Non tanto per la sconfitta, pronosticabile e pronosticata, subita contro l'Atalanta, ma più che altro per. Del resto, basta guardare la lista dei convocati per l'ultima partita per farsi un'idea della situazione: sette assenti – che poi sono diventati otto con il forfait all'ultimo minuto di Caprari – e ventitré convocati, dei quali quattro erano portieri e altri quattro calciatori mai impiegati. Numeri che fotografano bene l'emergenza che ha colpito la formazione giallorossa, evidentemente logorata dai tanti impegni ravvicinati, dalla lunga corsa di un girone d'andata vissuto senza soste, ma pure dalle perduranti assenze di elementi che venivano considerati veri e propri punti fermi: da Viola a Caldirola, passando per Iago Falque e ora pure Letizia.Insomma, mese dopo mese Inzaghi ha finito per perdere i pezzi, ma nonostante ciò i risultati non ne hanno risentito.. Tra mille difficoltà, la Strega ha saputo spiccare il volo verso il decimo posto, ma ora davanti a sé ha un'altra sfida: conservare o, perché no, migliorare questo posizionamento di assoluto prestigio. Un'impresa che, nelle condizioni attuali, sarà complicata da portare a termine.In soccorso, però, può arrivare il mercato. PerchéE deve farlo il prima possibile, senza aspettare di tracciare bilanci al giro di boa: a quel punto potrebbe essere troppo tardi, vista la vicinanza con la scadenza della sessione invernale. Questa squadra non ha solo bisogno di più gol, ma anche di freschezza atletica – quella che possono garantire gli under – e di qualche alternativa all'altezza dei titolari. Certo, la lista over è satura, ma le soluzioni ci sono per liberare qualche slot. Basta volerlo.