Benfica-Auckland City: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

I portoghesi e i neozelandesi si affrontano all'Inter&Co Stadium di Orlando. Il Benfica cerca lo scatto in ottica qualificazione nel gruppo C dopo il pareggio per 2-2 contro il Boca Juniors nel primo turno (caratterizzato anche dall'espulsione di Andrea Belotti), Auckland City invece vogliono lasciarsi alle spalle la figuraccia all'esordio contro il Bayern Monaco, che li ha sconfitti con un terribile 10-0.Tutte le informazioni su Benfica-Auckland City:

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione: Benfica-Auckland City: venerdì 20 giugno 2025: 18.00 italiane: DAZN: DAZN: Trubin; Dahl, A. Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Renato Sanches; Di Maria, Pavlidis, Bruma.. Lage.: Tracey; Murati, Mitchell, Boxall, Lobo; Garriga, Ilich, Den Heijer; Manickum, Bevan, Yoo.. Posa.

- La sfida tra Benfica e Auckland City si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.- Benfica-Auckland City sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Ricky Buscaglia.