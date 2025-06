Benfica-Auckland City 0-0 LIVE

Getty Images

Benfica-Auckland City 0-0BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Barreiro, Antonio Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Kokcu; Di Maria, Prestianni, Akturkoglu; Pavlidis. All. LageAUCKLAND CITY (5-2-3): Garrow; Lagos, Mitchell, den Heijer, Boxall, Bell; Zhou, Ilich; Yoo, Bevan, Zeb. All. Posa.S. A. Falahi (QAT)si affrontano nellaI portoghesi e i neozelandesi si affrontanoall'Inter&Co Stadium di Orlando. Il Benfica cerca lo scatto in ottica qualificazione neldopo il pareggio per 2-2 contro il Boca Juniors nel primo turno (caratterizzato anche dall'espulsione di Andrea Belotti), Auckland City invece vogliono lasciarsi alle spalle la figuraccia all'esordio contro il Bayern Monaco, che li ha sconfitti con un terribile 10-0.