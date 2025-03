AFP via Getty Images

Andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League e a partire dalle 21 allo Stadio Da Luz di Lisbona si gioca. Non è la prima volta che le due squadre si sfidano in questa edizione della massima competizione europea: si erano già affrontate durante la League Phase proprio al Da Luz, con i catalani che si erano imposti con un roboante 5-4 deciso al 96esimo dalla rete di Raphinha. I blaugrana di Hansi Flick hanno chiuso poi al secondo posto la fase a girone unico qualifcandosi direttamente agli ottavi di finale. Le Aguias di Bruno Lage, invece, hanno superato il Monaco ai playoff.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Benfica - Barcellona in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

(4-2-3-1): Trubin; Araujo, Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Kokcu; Akturkoglu, Aursnes, Schjelderup; Pavlidis. All. Lage.(4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.: Benfica-Barcellona

: mercoledì 5 marzo 2025: 21.00: Sky Sport (254), NOW: Sky Go, NOW