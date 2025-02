Benfica, Belotti è atterrato a Lisbona

Getty Images

. L'ex attaccante di Como, Fiorentina e Torino tra le altre, che in questa prima parte di stagione conta solo 19 presenze tra tutte le competizioni - per un totale di 560 minuti in campo, è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Bruno Lage.- Il giocatore classe '93 passa al club lusitano con la formula del prestito oneroso:, campionato in cui ha militato dal 2014 al 2025 indossando cinque maglie diverse.

Reforço para o Benfica: as imagens da chegada de Belotti a Lisboa pic.twitter.com/Q2xBKFDwHD — Record (@Record_Portugal) February 3, 2025

: gli uomini di Lage infatti si trovano a sei lunghezze dallo Sporting Lisbona, che occupa attualmente il primo posto in classifica.