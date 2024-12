Getty Images

Benfica-Bologna, la MOVIOLA LIVE: annullato un gol a Pavlidis

Redazione CM

52 minuti fa



Benfica e Bologna in campo per il sesto turno della prima fase di Champions League. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi. La gara è diretta dal fischietto rumeno, Petrescu.



24' - Iling Jr scappa via, Pavlidis lo stende e viene ammonito



3' - Di Maria per Pavlidis che segna. L'attaccante però era partito in fuorigioco