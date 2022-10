Il Benfica si coccola Goncalo Ramos, la nuova stellina che ha preso il posto di Darwin Nunez fra i più corteggiati del mercato. Contro la Juventus in Champions League ha fornito un assist per la vittoria finale contro i bianconeri e la sua quotazione di mercato sta già lievitando. Secondo Metro in Inghilterra il Manchester United ha pronta un'offerta da 40 milioni per lui per battere la concorrenza di Bayern Monaco e Newcastle.