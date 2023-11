Il Benfica, nella serata di ieri, ha battuto per 2 a 0 l'Arouca in Coppa di Lega portoghese. Il gol del raddoppio è stato messo a segno dall'ex attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral. L'attaccante, ai microfoni del club, ha parlato del suo momento e del periodo difficile della squadra:



"Oggi abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questa vittoria. Noi sappiamo di poter vincere tutte le gare e mettiamo tutto il nostro impegno per raggiungere certi risultati. Allo stesso tempo, capisco la delusione dei tifosi. La mia partita? Sono contento per il gol. Io conosco le mie potenzialità e so che sono molto importanti. Mi merito di giocare nel Benfica e lavorerò ogni giorno per dimostrarlo".