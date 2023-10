Momento no per il Benfica di Roger Schmidt. Le Aguias stentano in campionato e incassano anche un nuovo ko: David Neres nel match contro la Casa Pia ha rimediato una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro.



TEMPI DI RECUPERO - Come riporta Record, il giocatore sarà sottoposto a un'operazione per eliminare il problema e resterà fuori per diversi mesi. Scontata la sua assenza anche per il match di ritorno contro l'Inter a San Siro in programma per il 29 novembre.