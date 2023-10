il giocatore scelto dal Benfica per parlare al fianco di Roger Schmidt, alla vigilia della gara contro l'Inter. Ecco tutte le sue dichiarazioni."Sarà una gara molto difficile, contro una squadra forte. Il pubblico sarà un vantaggio per l'Inter, sarà complicata ma daremo il 100 per cento"."Non sempre si può essere decisivi, non sempre succede, però sono contento. È fondamentale aver iniziato bene, posso aiutare la squadra a crescere e vincere titoli. Domani la partita sarà molto complicata, servirà tantissima qualità: è difficile dire dove si giocherà la partita, ma dovremo essere al cento per cento"."È una domanda più per l'allenatore che per me. Non so chi giocherà e chi no, lo sa lui. Con Joao Mario abbiamo giocato bene, sicuramente ci sono delle differenze con Neres ma, a prescindere da chi scenderà in campo siamo stati sempre offensivi. Chiaro che dobbiamo difendere tutti, altrimenti nel calcio moderno è difficile ottenere risultati. Abbiamo vinto, che era la cosa importante: poi decide il mister"."Ho visto che sta attraversando un grande momento, ma non ho parlato con lui. Sicuramente parleremo domani prima della partita, anche se non mi piace molto parlare con i miei connazionali prima della partita"."Sì, ho visto che l'Inter ha eliminato il Benfica, che però ha avuto tante possibilità di passare. Credo che l'Inter sia forte esattamente come l'anno scorso: sta segnando tanti gol, sta passando un momento positivo, è andata in finale nell'ultima Champions e ha iniziato la stagione come ha chiuso la scorsa stagione"."No"."Tatticamente è molto forte, con questo 3-5-2 che interpreta da anni, dovremo fare una grande partita".