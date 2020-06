, curato per Público da Paulo Curado. Che ha svelato come la relazione fra le Aguias e la società la cui squadra occupa l'ultimo posto in classifica nella stagione attuale sia pericolosamente promiscua. Costituita non soltanto da, e per di più presenta clausole contrattuali sconcertanti.. Il club di Vila das Aves si trova dal 2015 sotto il controllo della Galaxy Believers, una società cinese di marketing fondata un anno prima con sede a Cascais. Il suo rapporto col Benfica è strettissimo, ma la questione del conto corrente in comune è ben altra cosa. Richiesto di chiarimenti da Público,, e non si limitano a questo aspetto. Perché è soprattutto sul versante dei trasferimenti di calciatori che l'intreccio si fa un po' troppo promiscuo.Come opportunamente fa notare Curado,. Una formula che viene adottata per aggirare le limitazioni al numero di prestiti fra club, che la federcalcio portoghese cerca di porre con scarso successo? Ciascuno valuti da sé. A ogni modo, messa la questione in tali termini, sembrerebbe che si tratti di affari vantaggiosi per il Desportivo Aves, poiché il club controllato da Galaxy Believers ha modo di rafforzarsi gratuitamente. Ma le cose stanno davvero così? Non proprio.Incrociando i dati presenti nei bilanci annuali e alcune informazioni riservate, Curado ha messo in evidenza. Un esempio viene illustrato dal trasferimento di Lucas Lima Linhares, meglio noto come, trequartista brasiliano classe 1996 attualmente in forza al Legia Varsavia.Ma non è questo il punto più sconcertante dell'accordo fra le due società, che il giornalista di Público ha potuto visionare.Essa prevede che,. Ciò che comportava una condizione di fortissima influenza di un club sull'altro. E non è finita qui.. Tale clausola del contratto (non azionata perché nel frattempo il calciatore è stato ceduto in Polonia) prevedeva cheE un'altra clausola, fatta firmare allo stesso Luquinhas, prevedeva che il calciatore riacquisito dovesse firmare un contratto quadriennale col Benfica e accettasse il medesimo salario percepito da tesserato del Desportivo Aves, cioè 36 mila euro annui.. Infatti quelli che Curado ha consultato sono stati concordi nel tenere questo tipo di reazione. Ma come l'autore dell'articolo ha opportunamente sottolineato, tutti i professionisti consultati per fornire un parere hanno preferito mantenere l'anonimato. Ciò che dà idea di quale sia il clima in Portogallo, quando c'è di mezzo il Benfica. Ma anonimato o no, qualcuno fra questi professionisti ha ipotizzato che clausole come quelle appena descritte prefigurino qualcosa di prossimo allaLa lunga inchiesta di Curado, che occupa 4 pagine dell'odierna edizione di Público, contiene molti altri aneddoti. Inoltre, come l'autore ci ha anticipato stamani, nell'edizione in edicola domattina si avrà una seconda mandata. E noi di Calciomercato.com saremo lì a raccontarvela.