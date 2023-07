Archiviata la breve e poco soddisfacente parentesi tra le fila della Juventus, Angel Di Maria ricomincia dal Benfica. A 13 anni di distanza dal suo addio al Portogallo per approdare al Real Madrid, il campione del mondo argentino è ufficialmente un nuovo calciatore della formazione di Lisbona. E' stato il club lusitano ad annunciare con un tweet l'inizio della seconda avventura del Fideo in maglia rossa dopo la precedente esperienza dal 2007 al 2010, nella quale aveva totalizzato 121 partite e realizzato 15 gol e contribuendo alla conquista di un titolo nazionale e di due coppe di lega portoghesi.



Il campione rosarino ha fatto prevalere il desiderio di continuare a giocare in Europa piuttosto che cedere al fascino delle ricchissime proposte provenienti da Arabia Saudita e Stati Uniti o cedendo al richiamo della squadra del suo cuore, quel Rosario Central nel quale ha avviato e verosimilmente andrà un giorno a concludere la sua carriera. Di Maria ha firmato un contratto annuale e sarà presentato a stampa e tifosi nella giornata di domani. Nell'ultima stagione in Italia, ha disputato complessivamente 40 partite e realizzato 8 gol.