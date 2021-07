Primi passi da giocatore del Benfica per Joao Mario, reduce dalla risoluzione del contratto con l'Inter. Intervenuto in conferenza stampa, il portoghese ha dichiarato: "Sono stato accolto molto bene da tutti. Mi hanno fatto sentire a casa e mi sono adattato rapidamente alla squadra e al club, Conoscevo già un po’ le strutture del Benfica, ma sono rimasto molto sorpreso da Seixal, dall’organizzazione che esiste intorno al club e alla prima squadra. Mi sento fiducioso. Le aspettative sono sempre alte al Benfica. Abbiamo già un grande obiettivo che è quello di entrare in Champions League e sono sicuro che la squadra sarà pronta. So anche quanto sia importante per il Benfica vincere di nuovo il campionato".



SU JORGE JESUS - "L’allenatore è stato quello che è riuscito a tirare fuori il meglio da quelle che sono le mie caratteristiche, è una persona che ho sempre ammirato molto per la sua professionalità e il suo lavoro. Ad essere onesto, è stato un fattore determinante nella mia decisione di venire al Benfica. Considerate le idee dell’allenatore, è uno stile di gioco che giova molto alle mie caratteristiche. Da quello che ho potuto vedere in questi primi giorni, è qualcosa a cui la squadra è molto abituata, un gioco supportato, qualcosa in cui mi identifico molto e abbiamo ottimi giocatori per fare una stagione eccellente. Da come l’allenatore prepara la squadra, sono sicuro che i tifosi si godranno il nostro calcio in questa stagione".