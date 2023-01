Tensione in casa Benfica per Enzo Fernandez. Il centrocampista si è recato in Argentina per festeggiare capodanno, ma lo ha fatto senza autorizzazione del club. Una mossa che ha mandato su tutte le furie tifosi e società e per questo, riferisce A Bola, il Benfica ha dato un ultimatum al giocatore: domani dovrà assolutamente presentarsi agli allenamenti, altrimenti ci saranno conseguenze disciplinari. Enzo Fernandez è corteggiato da club di Premier League, su tutti il Chelsea.