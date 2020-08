Il direttore generale del Benfica Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di SkySport del nuovo progetto tecnico-sportivo che la società ha intenzione di far partire: "Vogliamo fare una squadra più forte, per migliorarci sia in Portogallo che in Champions League. Ora tutti parlano di noi per il nostro mercato, ma non è cambiato molto rispetto ai mesi scorsi. La nostra volontà è quella di costruire una grande squadra per alzare il nostro livello. Cavani è un ottimo giocatore ma posso parlare solo di acquisti ufficiali, lui non lo è. Vogliamo parlare di Waldschmidt, Vertonghen, Everton e di tutti quelli che sono ufficiali. Florentino è un giovane con potenziale e qualità, credo che continuerà a giocare al Benfica. Andrà al Milan quest’estate? Non credo".