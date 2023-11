Inzaghi vara l'Inter 2 per la trasferta di Lisbona. In casa del Benfica, i nerazzurri si affidano alle seconde linee dopo aver conquistato il pass per gli ottavi già a Salisburgo. Incastonato tra le gare con Juve e Napoli, l'appuntamento con i lusitani è quello giusto per provare la coppia Sanchez-Arnautovic e far esordire Audero in maglia interista. È la quinta giornata del Girone D di Champions League 2023-24, calcio d'inizio allo stadio Da Luz di Lisbona alle ore 21. Per decidere del primo posto servirà comunque l'ultima gara quando l'Inter ospiterà la Real Sociedad.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Benfica non ha vinto nessuna delle sei partite giocate contro l’Inter nelle principali competizioni europee: soltanto contro il Bayern Monaco, i portoghesi hanno disputato più match senza avere strappato alcun successo. L'Inter ha vinto solo due delle 11 trasferte giocate in Portogallo nelle maggiori competizioni europee, ma uno di questi due successi esterni è arrivato proprio contro il Benfica, lo scorso aprile, nei quarti di finale di Champions League. Il Benfica ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe di Champions League, senza segnare alcun gol nel parziale. L'Inter ha vinto le ultime tre partite di Champions League e potrebbe infilare quattro successi consecutivi per la prima volta dal 2009-10