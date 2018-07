​Benfica (4-3-3): Vlachodimos; Almeida, Conti, Jardel, Grimaldo; Pizzi, Fejsa, Gedson; Salvio, Gerreyra, Cervi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Caldara, Chiellini, Beruatto; Khedira, Pjanic, Marchisio; Bernardeschi, Favilli, Pereira.

E’ tempo di secondo test per la Juventus. Il club bianconero è pronto per affrontare la seconda grande sfida della International Champions Cup, dopo la vittoria all'esordio contro il Bayern Monaco per 2-0 grazie alla doppietta di Andrea Favilli. Di fronte alla squadra dici sarà il, per una sfida che promette scintille e brillantezza, nonostante i pesanti carichi di lavoro del ritiro. La squadra portoghese è reduce anch'essa da una vittoria contro una squadra tedesca: il Borussia Dortmund, battuto ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.(ora italiana) all Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey. Come già noto, in questa competizione la Juventus deve fare a meno di gran parte dei propri nazionali: i vari Ronaldo, Higuain, Dybala, Cuadrado, Douglas Costa, Bentancur, Matuidi, Mandzukic e Pjaca si aggregheranno più avanti al gruppo, in attesa anche di eventuali sviluppi di mercato. Di seguito la diretta testuale della partita: