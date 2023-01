Con il pesante ko (0-3) sul campo del Braga, si è chiusa la lunga striscia di imbattibilità del Benfica. I portoghesi stanno facendo benissimo in campionato e Champions ma sono incappati in questo brutto passo falso. Nei migliori campionati europei resta dunque una sola squadra a non aver mai perso: il Psg di Messi, Mbappé e Neymar.