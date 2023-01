Roger Schmidt si è sbilanciato sul futuro di Grimaldo, terzino del suo Benfica e obiettivo sul mercato di Juve e Inter. Queste le sue parole.



"La situazione di Grimaldo è difficile, è un ottimo giocatore ma ha un contratto che scade in estate. Sono situazioni sempre complicate, per ogni club. È libero di firmare per un altro club, ha qualità ed è in buona forma: per noi è un giocatore chiave, lavora sodo e sa sia attaccare che difendere. La società sta provando a trattenerlo, io vorrei continuare a lavorare con lui ma sono realista e so come va il calcio. Starà a lui a decidere, io spero che rimanga qui".