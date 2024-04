Benfica-Marsiglia, le formazioni ufficiali: ci sono Di Maria e Aubameyang

la vincente di questo confronto affronterà in semifinale la squadra che prevarrà nell’incrocio tra Liverpool ed Atalanta. Di seguito le formazioni ufficiali.A livello di scelte, il tecnico del Benfica Roger Schmidt riparte dal suo tradizionale 4-2-3-1, col terzetto composto da Di Maria, Rafa Silva e Neres a sostegno dell’unica punta, che sarà Tengstedt. 4-3-3 invece per il Marsiglia di Gasset, che si affida ad Aubameyang come punta centrale, accompagnato da Harit e Moumbagna. In cabina di regia spazio a Veretout e Kondogbia.: Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi; Aursnes; Joao Neves, Florentino; Di Maria, Rafa Silva, Neres; Tengstedt.: Pau Lopez; Mbemba; Balerdi, Gigot, Merlin; Luis Henrique, Veretout, Kondogbia; Moumbagna, Aubameyang, Harit.